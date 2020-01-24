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  4. Yangında 20 bin TL’lik saman kül oldu

Yangında 20 bin TL’lik saman kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:36 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen besihane yangınında yaklaşık 20 bin TL değerindeki samanlar kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile besihanedeki yaklaşık 80 büyükbaş hayvan zarar görmedi.Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nde Orhan Yavuz Caddesi üzerinde özel bir şirkete ait besihanede meydana geldi.

Denizli’de meydana gelen besihane yangınında yaklaşık 20 bin TL değerindeki samanlar kül olurken, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile besihanedeki yaklaşık 80 büyükbaş hayvan zarar görmedi.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nde Orhan Yavuz Caddesi üzerinde özel bir şirkete ait besihanede meydana geldi. İsmi henüz tespit edilemeyen bir vatandaşa ait besihaneden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Müdahalede iş makineleri de kullanıldı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında besihanede bulunan yaklaşık 80 büyükbaş hayvan dışarı çıkarıldı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 20 bin TL tutarında saman zarar gördü.
Yangında itfaiyenin zamanında müdahalesi ile hayvanlar telef olmaktan kurtuldu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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