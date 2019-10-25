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Yangında ahır, samanlık ve odunluk küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında, samanlık ve odunluk da yandı.  Yangın, Obayayla Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında Yusuf Uygur'a ait ahırda çıktı.

Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesine bağlı Obayayla Mahallesi'nde ahırda çıkan yangında, samanlık ve odunluk da yandı.

Yangın, Obayayla Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında Yusuf Uygur'a ait ahırda çıktı. Vatandaşların fark etmesiyle ahırdaki hayvanlar dışarı çıkarılarak, yangına müdahale edildi. Alevlerin yandaki samanlığa sıçramasıyla yangın büyüdü. Odunluğu da saran yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 5 saatte söndürülen yangında ahır, samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

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