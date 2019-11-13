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Yangında alevler arasında kalan yaşlı kadın balkondan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 06:56 | Son Güncelleme

Ankara'da sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında alevler arasında kalan kadın, balkondan atlayarak kurtuldu - Yaşlı kadının evde bulunan kızı ve iki torunu da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Yoğun dumandan etkilenen başka dairedeki yatalak yaşlı bir kadın ise ilk yardım ekiplerince sedye yardımıyla çıkarıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sabaha karşı bir apartman dairesinde çıkan yangında 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Balgat Ziya Bey Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın zemin katının altında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada uykuda olan ev sahibi Necla Erdal ile kızı ve iki torunu, yoğun dumandan etkilenerek uyandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edilirken, apartmanda oturan diğer vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

- Balkondan atlayarak kurtuldu

Kısa sürede büyüyen yangında alevler arasında kalan Necla Erdal, binanın kot kısmındaki balkondan atlayarak kurtuldu. Kızı Ayşe Karabulut ile torunları Mirza Mustafa ve Miray da içeriye giren itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın sırasında yoğun dumandan etkilenen üst kattaki dairede oturan yatalak hasta Fatma Terzi de sağlık ekiplerince sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara itfaiye yangın

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