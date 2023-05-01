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Yangında alevlerin arasında kalan engelliyi komşuları kurtardı

01.05.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Bedensel ve zihinsel engelli Sinan Korkmaz (56), tek yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kaldı. Korkmaz'ı yangını gören komşuları kurtardı. Ağır yaralanan Korkmaz hastanede tedaviye alındı. İşte detaylar...

Yangında alevlerin arasında kalan engelliyi komşuları kurtardı

Burmahancı Mahallesi Gebiz yolu üzerinde iki katlı evin giriş katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında bedensel ve zihinsel engelli Sinan Korkmaz alevlerin arasında kaldı. Eve giren komşuları Sinan Korkmaz'ı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

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Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ağır yaralanan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluşurken, çıkış nedeni de araştırılıyor.

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'KENDİME BİLE BAKAMIYORUM'

Yüzde 83 bedensel ve zihinsel engelli olan Sinan Korkmaz'a, üst katta oturan babası Salih Korkmaz'ın (83) baktığı öğrenildi. Yangın sırasında üst katta oturan baba Salih Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Annesi öldü. 4 kardeşi var. Ona hiç kimse bakmıyor. 1 yıl önce Ankara'daydık, oradaki ev de yanmıştı. Biz de buraya geldik. Oğlumun durumundan dolayı kaymakamlığa, sosyal hizmetlere gittim, hastaneden engelli raporu aldım. Yüzde 83 engelli. 'Bu çocuk bir şey çıkaracak' dedik, sahip çıkan olmadı. Allah razı olsun kiracılar yangından kurtardı. Ben uzman çavuş emeklisiyim. Ben derdimi anlatamadım. Ben yaşlı ve tek başına yaşayan biriyim. Kendime bile bakamıyorum. Tek derdim oğlumun bir bakım evine kaldırılarak bakılması" dedi.

(DHA)

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