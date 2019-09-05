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Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 14:34 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 20 bin bal arısı telef olan İsmail Topçu (77), "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum.

Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 20 bin bal arısı telef olan İsmail Topçu (77), "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.
Malkara'nın Karacahalil Mahallesi Ezberli Dere Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, ağaçlık alana da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen orman itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında 30 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 20 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük ağaçlık alan da yandı.
'ARILARDAN BAŞKA HİÇ BİR GELİRİM YOK'
Yangında arıları telef olması üzerine gözyaşları döken İsmail Topçu, 10 kovanını belediyenin verdiği 30 kovandaki tüm arılarının telef olduğunu söyledi. Ailesinin geçimini arıcılıktan sağladığını ifade eden Topçu, "Benim bu arılardan başka hiçbir gelirim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Çok mağdur ve üzgünüm. Bana yardım ederlerse çok sevinirim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yazık günah ağaçlar da, fidanlar da vardı burada onlar da yanmış. Çalı bile olsa yeşilliktir. Çok üzülüyorum. Benim arılarım buradaki ağaçlara oğul verirdi onları sararlardı. Hepsi yanmış kül olmuş. Ben buradaki ağaçlara da arılarıma da gözüm gibi bakıyordum. Her hafta gelip onları suluyordum. Bu bölgedeki sular da tarım ilacı olabilir diye ben de arılarıma evden el arabasıyla özel su getiriyordum. Her şeyim yandı, gitti" dedi.
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Yangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istediYangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istediYangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istediYangında arıları telef oldu, gözyaşları içinde yardım istedi

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