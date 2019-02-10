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Yangında baba oğul feci şekilde can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 12:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen ev yangınında baba ile oğul yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen anne de hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak üzerinde bir istikamette meydana geldi.

Eskişehir’de sabah saatlerinde meydana gelen ev yangınında baba ile oğul yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen anne de hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre yangın, sabah saatlerinde Akçağlan Mahallesi Poyraz Sokak üzerinde bir istikamette meydana geldi. İddialara göre, Yaşar Çaylak’a ait 2 katlı evde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede 2 katlı evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirirken, içeride bulunan aile fertleri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu esnada oğlunun dışarı çıkmadığını gören baba Yaşar Çaylak tekrar içeri girerken, bir daha dışarı çıkamadı. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürdü. İçeride incelemelerde bulunan ekipler baba Yaşar Çaylak (52) ve oğlu Uğur Çaylak’ın (26) cansız bedeniyle karşılaştı. Aynı evde bulunan ve dumanlardan etkilenen anne Tülay Çaylak ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangında yaşamını yitiren baba ve oğlun cansız bedenleri de ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

"Gece yatarken ısıtıcı yakmış"
Çaylak ailesinin komşularının biri olayla ilgili "Evde toplamda yaşayan 3 kişi vardı. Gece oğlan yatarken ısıtıcı takmış herhalde. Baba yukarıda yatıyormuş, oğlu da aşağıda yatıyormuş. Babası oğlunu kurtarmaya diye aşağı iniyor. Oğlunu kurtarmaya çalışırken babası da orada can veriyor. Anneyi yaralı çıkardık. Sağlık durumu iyi ama baba-oğlu kaybettik" diye konuştu.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Tülay Çaylak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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