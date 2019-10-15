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Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Derince ilçesinde çıkan yangında, Mehmet Hilmi İlkinci (44) ve down sendromlu kızı Zümra (8), yaşamını yitirdi.

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Derince ilçesinde çıkan yangında, Mehmet Hilmi İlkinci (44) ve down sendromlu kızı Zümra (8), yaşamını yitirdi. Yaralanan anne ise tedaviye alındı.

Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, 3 katlı binanın 2'nci katında oturan İlkinci ailesinin evinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Evden yükselen dumanları görenler itfaiyeyi aradı. Bu sırada, anne Fadime İlkinci, alevlerin arasından çıkmayı başarıp, kendini dışarı attı. Baba Mehmet Hilmi İlkinci ile down sendromlu kızı Zümra İlkinci ise evde mahsur kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak baba ile kızının cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yaralı anne, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis evde inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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