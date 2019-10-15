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Yangında baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

'EŞİ İLE TARTIŞTI, EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı.

'EŞİ İLE TARTIŞTI, EVİ ATEŞE VERDİ' İDDİASI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde röntgen teknikeri olarak çalışan Mehmet Hilmi İlkinci, iddiaya göre eşiyle tartıştı. Mehmet Hilmi Ekinci, eşi Fadime İlkinci ile kavga ederken, evin yatak odasını ateşe verdi. Alevlerin arasında çıkan Fadime İlkinci dışarı çıkarak kaçtı. Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı ise alevlerin arasında kalarak yaşamlarını yitirdi. Evde yapılan incemelerin ardından cenazeler otopsi için morga kaldırıldı.

Fadime İlkinci'nin ise kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanık ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA)

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