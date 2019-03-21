YANGINDA BALKONDA MAHSUR KALAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.

Mahmet Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ

İkinci katta başlayan yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri binaya girerek müdahale etti. Yangın çıkan dairenin kapısı uzun uğraşlar sonucu kırılabildi.

'KAPIYI AÇIN' SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ

Bnanın 3. katında oturan ev sahibi, Halil Şahin'in 'Kapıyı Açın' diye bağırması dikkat çekti. Şahin, uzun süre balkonda mahsur kalan iki kadına evin içerisine girerek dairenin kapısını açmalarını için bağırdı.