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YANGINDA BALKONDA MAHSUR KALAN İKİ KADINI İTFAİYE KURTARDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 03:05 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA Şişli'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
Şişli'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin balkonunda mahsur kalan iki Suriyeli kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Ev sahibi olduğu öğrenilen bir kişinin ise yangın çıkan dairede bulunan kiracılarına kapıyı açmaları için dakikalarca bağırması dikkat çekti.

Mahmet Şevket Paşa Mahallesi Şimşek Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 02:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanların bir bölümü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangının çıktığı dairede bulunan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ BİNAYA MÜDAHALE ETTİ
İkinci katta başlayan yangının büyümemesi için itfaiye ekipleri binaya girerek müdahale etti. Yangın çıkan dairenin kapısı uzun uğraşlar sonucu kırılabildi.

'KAPIYI AÇIN' SESLERİ SOKAĞI İNLETTİ
Bnanın 3. katında oturan ev sahibi, Halil Şahin'in 'Kapıyı Açın' diye bağırması dikkat çekti. Şahin, uzun süre balkonda mahsur kalan iki kadına evin içerisine girerek dairenin kapısını açmalarını için bağırdı.

İTFAİYE EKİPLERİ KADINLARI MASKE TAKARAK KURTARDI
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Balkonda mahsur kalan ve Suriyeli oldukları öğrenilen iki kadın ise, yüzlerine takılan maske ile aşağı indirildi. Dumandan etkilenen Halil Şahin ve iki kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Görüntü dökümü:
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-Yanan bina
-Daireden çıkan dumanlar
-Balkonda mahsur kalan kadınlar
-Balkondan bağıran ev sahibi
-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-İtfaiye erinin kadınlardan birine maske takarak aşağı indirmesi
-Dumandan etkilenen iki kadının ambulansa bindirilmesi
-Dumandan etkilenen bina sahibinin aşağı indirilerek ambulansa alınması
-Genel ve detay görüntüler

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