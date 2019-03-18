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Yangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 01:26 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın altıncı katında yangın çıktı.

Yangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, apartmanın altıncı katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde dumandan etkilenerek bayılan kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Panik yaşayan apartman sakinleri evlereni boşaltarak sokağa çıkarken, yangında maddi hasar oluştu.
Yangın saat 21.30 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi, 1345 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı bir binanın 6'ncı katında oturan Ahmet İncegür'ün (58) perdenin kenarında unuttuğu sigara yangına yolaçtı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, itfaiyenin merdivenli aracıyla dairenin balkonundan evin içerisine girdi. Yangın sırasında dumandan etkilenerek baygınlık geçiren İncegür, itfaiyenin merdivenli aracıyla indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İncegür, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından evde soğutma çalışması yapıldı.
AYNI DAİREDE ÜÇÜNCÜ YANGIN
Apartman dairesinden yükselen alevler ise mahallede korku yarattı. Endişe yaşayan mahalle sakinleri sokağa akın etti. İçerisindeki eşyaların büyük hasar gördüğü yangında, vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişe içerisinde izledi. Apartman sakinlerinden Rıfat Ergün, yangının çıktığı dairenin sahibinin alkol bağımlısı olduğunu ileri sürerek, "18 yıldır bu binada yaşıyorum. Aynı dairede 3 kez daha yangın çıktı. Bu korkuyu üçüncü kez yaşadık. Her seferinde aynı şey oluyor. İnsanlar burada endişe içerisinde" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Sevgi Şirin ise, alevler nedeniyle korku içerisinde sokağa çıktığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardıYangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardıYangında bayılan ev sahibini itfaiye kurtardı

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