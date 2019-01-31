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Yangında bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

Çankırı’nın Korgun ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karatepe köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

Yangında bir kişi hayatını kaybetti

Çankırı’nın Korgun ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karatepe köyünde henüz bilinmeyen nedenle bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangını gören köy halkı itfaiye vanalarını kullanarak ekipler gelene kadar alevlere müdahale etti. Yangında ev küle dönerken, evde olduğu düşünülen 85 yaşındaki Mehmet Şahin, AFAD ekipleri tarafından aranmaya başlandı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu 85 yaşındaki Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Şahin’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yangında bir kişi hayatını kaybetti

Yangında bir kişi hayatını kaybetti

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