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Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 16:59 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında 5 ahır ile içindeki buğday ve saman balyalarıyla römork ve zirai aletler yandı. Yangında vatandaşlar havadan su atılan helikopterdeki personele yardımcı olmaya çalıştı. Ahırı yanan Senem Okudan ise, "Buğdayımı kurtarın" diye bağırdı. Yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangında 'Buğdayımı kurtarın' diyerek ağladı

Serik'e bağlı Nebiler Mahallesi'ndeki makilik alanda saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 1 helikopter ve 7 arazöz ile 20 personel müdahale etti.

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Makilik alan tamamen yanarken, zeytin ağaçları da hasar gördü. Vatandaşlar helikoptere su dökeceği yeri işaret etmeye çalıştı. Bu sırada ahırı yanan Senem Okudan, ahırın yanında bulunan buğdayının kurtarılması için çırpınarak, "Buğdayımı kurtarın" diye bağırdı.

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Yangın evlere sıçramadan 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında Kerim ve Tahsin Gümüş kardeşlerin 2 ahırı ve İbiş Cesur'unkiyle birlikte 5 ahır, içinde bulunan buğday ve saman balyaları ile römork ve zirai aletler tamamen yandı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

DHA

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