HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında cami kullanılamaz hale geldi, Kur’an-ı Kerim yanmadı

Yangında cami kullanılamaz hale geldi, Kur’an-ı Kerim yanmadı

14.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı.

Kahramanmaraş’ta çıkan yangında cami kullanılamaz hale gelirken, içindeki Kur’an-ı Kerimlerin yanmaması dikkat çekti.
Yangın, Göksun ilçesi Mahmutbey Mahallesindeki camide çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken, cami kullanılamaz hale geldi.
Yangın sonrası camide araştırma yapan itfaiye ekipleri, camideki Kur’an-ı Kerimlerin yanmadığını fark etti. Toplanan Kur’an-ı Kerimler görevliye teslim edildi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Gülcan Ç.'ye, 6 yıl 10 ay hapis istendiGülcan Ç.'ye, 6 yıl 10 ay hapis istendi
15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?15 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 15?
1/

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Böyle basıldılar! Evi, pavyona dönüştürmüşler

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Kendini spora verdi! Taytlı pozu olay oldu

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Aleyna'nın katil zanlısı cezaevinde intihar etti

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

Sosyal medyada 'enjektör' tartışması! Bilim Kurulu üyesinden yanıt

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Aşı onam formu alma 2021... Covid-19 aşı onam formu nasıl alınır? Aşı onam formu nedir?

Aşı olanların imzaladığı "Aşı onam formu" nedir?

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Uzman erbaş başvuru sonuçları 2021... Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Uzman erbaş atamaları ne zaman?

Uzman erbaş başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Eski sevgili dehşeti! Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra evi ateşe verdi

Eski sevgili dehşeti! Ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra evi ateşe verdi

Aşı yaptıran Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Kahramanmaraş'ta, olay çıkaran Gülcan Ç.'ye, 6 yıl 10 ay hapis istendi

Gülcan Ç.'ye, 6 yıl 10 ay hapis istendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.