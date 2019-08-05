HABER

Yangında can pazarı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

Adana’da bir apartmanın 4.

Adana’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangından 5’i çocuk 7 kişi son anda kurtulurken, 7. katta dumandan etkilenerek mahsur kalan 3’ü çocuk 5 kişi itfaiye erleri tarafından merdivenle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde dün saat 10.00’da bir apartmanda meydana gelen olayda Mustafa ve Zeynep Özden çifti evinde yaşları 16 ile 2 arasında değişen Ammar, İbrahim, Sümeyye, Nisa ve Nida ile birlikte uyurken elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Duman kokusuna kalkan anne Zeynep Özden evin yandığını görünce kocası Mustafa Özden’i uyandırdı. Özden ise evdeki yangın tüpü ile müdahale etmek istedi ancak yangın tüpü çalışmadığı için başarılı olamadı. Bunun üzerine Özden 5 çocuğunu uyandırıp evden dışarı çıkardı. Evden çıktıktan sonra yangın büyüyerek tüm evi sardı. Evde patlamalar meydana geldi.
Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildiri. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çocuklar ağlayarak yardım istedi
Bu arada, yangın 7 katlı apartmanın bütün katlarını sardı. Yangın 4. katta başlamasına rağmen 5, 6 ve 7. katlar da zarar gördü. 7. katta oturan 3’ü çocuk 5 kişi de apartmanın her tarafını duman sardığı için evde mahsur kaldı. Evin arka odasına giden çocuklar ağlayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri bir süre sonra evdeki yangını söndürüp kontrol altına aldı. Ekipler daha sonra da 7. katta mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aile apartmanın damına çıkartılarak buradan yangın merdiveni ile alındı. Kurtarılan bir kadın ve çocuklar yangından etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonrası komşular da ağladı
Yangın çıkan evde ise bütün eşyalar yandı. Evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, klimalar özellikle oturma odası, mutfak ve çocuk odası kullanılamaz hale geldi. Evin duvarları yangın nedeniyle açılırken, bu durumu gören komşular bile ağladı. Evi tamamen yanan Özden ailesi çocuklarını kurtardığı için sevinse de şimdi kara kara nasıl eşya alacağını düşünüyor.

"Evde bomba patladı. Çok korktuk"
13 yaşındaki İbrahim Özden yangında babalarının kendilerini son anda kurtardığını anlatarak, "Annem duman kokusu almış kalktı yangın var diye bağırdı. Hemen babam kalktı bizi evin dışına çıkardı. Daha sonra evde bomba patladı. Biz çok korktuk ama babam bizi kurtardı" dedi.

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

Yangında can pazarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da otelde korkutan yangın

Ankara'da otelde korkutan yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.