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  4. Yangında can pazarı! 86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Yangında can pazarı! 86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

25.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da gece yarısı bir evde çıkan yangında 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan yaşlı kadın dumanların arasında boğulmaktan itfaiye ekiplerince son anda kurtarıldı.

Yangında can pazarı! 86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, olay merkez Bursa Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Has Sokak'taki iki katlı evde meydana geldi.

Cüneyt Teccal'e (50) ait birinci katta sobadan başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri bastırdı. Ancak yoğun duman
binanın tüm katlarını kapladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Evin ikinci katında yaşayan 86 yaşındaki felçli ve kalp pili bulunan anne Ayşe Teccal (86) itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sedyeye konulan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, gece yarısı sokağa dökülen mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlediler.

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(İHA)

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yangın Bursa
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