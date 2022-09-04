HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında can pazarı! Alevlerin arasında kaldı, pencereden aşağı atladı

Yangında can pazarı! Alevlerin arasında kaldı, pencereden aşağı atladı

04.09.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın can pazarına sahne oldu. 2 katlı binanın çatısında çıkan yangında oturduğu 2'nci kattaki dairede mahsur kalan Muhterem Tokgöz (65), pencereden atladı. Vücudunda yanıklar olan ve ağır yaralanan Tokgöz hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Yangında can pazarı! Alevlerin arasında kaldı, pencereden aşağı atladı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi 7071 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

0da15fc6c3421be8cdc333efbcc005f0

Alevler kısa süre içeresinde tüm evi sardı. Evde bulunan Muhterem Tokgöz, panikle 2'nci kat penceresinden atladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

9ed0879f2e81aec3707f53ad18a359eb

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tokgöz, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tokgöz'un vücudunda yanıklar ve kırıklar olduğu belirtildi. Tokgöz'ün durumunun ağır olduğu bildirildi.

de43d01587141b16f8aea9574e6ba664

İtfaiye ekiplerinin su sıkarak müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için Aya Arama Kurtarma Ekipleri de destek verdi. Hem itfaiye hem de gönüllerin desteğiyle, alevler 1 saatte güçlükle söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

4e47645e978c119e1fe7cd47cb5e77d6

Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!
'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...'Kız Kulesi' sosyal medyada tartışma yarattı! Resmi açıklama geldi...
Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...Son dakika: ABD'de büyük panik! Uçak kaçırıldı, korsanın tehdidi sonrasında tahliye...
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Batshuayi'nin gelişinden rahatsız, ayrılıyor! Menajerine talimat "Kulüp bul"

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Adnan Oktar olayında yeni skandal!

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Korkunç görüntüler! 2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti…

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Demir sopayla saldırdı! 'Sana güvenlikçi arkadaşımı ayarladım, üçümüz grup kuralım'

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Sapkınlığın böylesi! Telefonunda keşfedilenler mide bulandırdı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.