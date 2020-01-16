HABER
  4. Yangında çeyiz eşyası kül oldu

Yangında çeyiz eşyası kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 12:27 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir apartmanın 3’üncü katındaki bir evde çıkan yangında çocuklarını evlendirmeye hazırlanan ailenin çeyiz eşyaları kül oldu.Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde çocuklarını evlendirmek için hazırlık yapan bir ailenin evinde yangın çıktı.

Şanlıurfa’da bir apartmanın 3’üncü katındaki bir evde çıkan yangında çocuklarını evlendirmeye hazırlanan ailenin çeyiz eşyaları kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde çocuklarını evlendirmek için hazırlık yapan bir ailenin evinde yangın çıktı. Apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın kısa sürede çeyiz eşyalarına sıçradı. Yangını söndüremeyen aile, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında ailenin çocuklarını evlendirmek için aldığı çeyiz eşyaları tamamen küle döndü.
Yangının evdeki engelli çocuğun çakmakla oynamasından kaynaklandığı iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 136’ıncı günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 136’ıncı gününde
16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 gözaltı16 yaşındaki gencin psikolojisini bozan dayağa 2 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Eşi ölsün diye büyü yaptırmak istedi, bakın başına ne geldi

Metin İyidil gözaltına alındı!

Metin İyidil gözaltına alındı!

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Zor günler... Hastaneden ayrılmıyor

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

Bugüne dikkat! Geri dönüyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

Programa 'Demet Akalın' tartışması damga vurdu

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı! Oy istemişler

FETÖ'cü öğretmenden PKK itirafı: 2014 yılında...

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Eski karısını sokak ortasında öldüren sanık para almak için oraya gitmiş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Kızak için yeterli kar olmayınca kar duasına çıktılar

Giresun'da ilginç manzara! Kızakla kaymayı başaramayınca...

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

Zihinsel engelli kadına cinsel istismar davasında yeni gelime! Hepsi beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.