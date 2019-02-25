Yangında çocukları, komşuları ve itfaiye ekibi kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeş dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Fatih Sokak'ta Ayhan Sırım'a ait, 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı.

Yangını fark eden komşular, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.

Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla evdeki kardeşler Yasin (6), Aslı (4), 2 yaşındaki ikizler Yalın ve Çınar ile 1 yaşındaki Çiğdem Su Sırım kurtarıldı.

Dumandan etkilenen 5 çocuk, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Anne ve babanın yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi.

