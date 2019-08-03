HABER

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki evinde çıkan yangında Perihan Selki (29), iki çocuğunu alt komşularının açtığı battaniyeye sarkıtarak kurtardı.

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT, (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde bir apartmanın 5'inci katındaki evinde çıkan yangında Perihan Selki (29), iki çocuğunu alt komşularının açtığı battaniyeye sarkıtarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Perihan Selki ise itfaiye merdiveni yardımıyla kurtarıldı.
Büyük Ağrı Caddesi'nde, 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında oturan Selki ailesinin evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Eşi İstanbul'da inşaatlarda çalışan Perihan Selki, evdeki alevlerin yükselmesi üzerine balkona çıkarak yardım istedi. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar alevler evi sararken, Perihan Selki, çocukları Enes (4) ve Hiranur (5) ile balkona çıktı.
Büyük panik yaşanırken, Pınar Selki, çocuklarını, alt katta komşularının açtığı battaniyeye sarkıttı. Çocukların aşağıya düşme ihtimaline karşın vatandaşlar, apartmanın giriş kısmında da aynı yöntemle örtü açarak önlem aldı. Çığlıklar atan çocukların sarkıtılma anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla kayda alındı.
ANNE DE İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDI
Bir süre sonra adrese ulaşan itfaiye ekipleri, itfaiye merdiveni yardımıyla anneyi kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve 2 çocuğunnu sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardıYangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardıYangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardıYangında çocuklarını alt kattaki komşusunun balkonuna sarkıtarak kurtardı

PARTNERİşte son yılların yükselen saç trendiİşte son yılların yükselen saç trendi
Sulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptıSulama kanalına düşen Taner'i öğretmen kurtardı, doktor ilk müdahaleyi yaptı
Nusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ’a uğurlandıNusaybin şehidi düzenlenen törenle memleketi Elazığ’a uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.