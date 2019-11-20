Yangında daire kullanılmaz hale geldi

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde üç katlı apartmanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde Necla Kara’ya ait apartmanın kullanılmayan 3’ncü katındaki dairede yangın çıktı. İkinci katta oturan Kara ailesi, dumanlar yükseldiğini görünce apartmanı tahliye edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Daire ve içindeki eşyaların kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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