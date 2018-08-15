Yangında devrilen duvar otomobili kullanılamaz hale getirdi

İSTANBUL (AA) - Fatih'te yangın çıkan metruk binanın duvarının devrilmesi üzerine park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hoca Gıyaseddin Mahallesi Vefa Caddesi'ndeki 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binada kimsenin olup olmadığını araştırdı. Binada kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bu arada, binanın önünde park halindeki otomobil yangın nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Ağır hasar meydana gelen araç, kullanılamaz hale geldi.

Yangını madde bağımlılarının çıkarttığı iddia edildi.

