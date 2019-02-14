Yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde elektrik sobasından çıkan yangında dumandan etkilenen 2 Suriyeli çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hakverdi Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde, öğleden sonra ısınmak için kullanılan elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevleri görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 çocuk sağlık ekipleri tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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