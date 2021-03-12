HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen anne ile oğlu hastaneye kaldırıldı

12.03.2021 00:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, yemek yapıldığı sırada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve sağlık görevlisi oğlu hastaneye kaldırıldı.Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4.

Karabük’te, yemek yapıldığı sırada çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve sağlık görevlisi oğlu hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kurtuluş Mahallesi Beyhan Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. Katında meydana geldi. Özel bir hastanede sağlık görevlisi Furkan Efe Öztaş, mutfakta yemek yaparken bir anda davlumbaz alev aldı. Yanmaya başlayan davlumbazı söndürmeye çalışan Öztaş başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Furkan Efe Öztaş, annesi Ruhiye Öztaş ile birlikte görev yaptığı hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken evin mutfak kısmında maddi hasar oluştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Nevşehir beyaza büründüNevşehir beyaza büründü
Hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?Hangi renk egzoz dumanı motorda hangi problemin işaretidir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Canlı yayında şoke eden anlar! 'Kocanla birlikte olduk'

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Sakarya'da korkunç kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Evine girip bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

Bileziklerini çalan hırsız kardeşi çıktı

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Nevşehir beyaza büründü

Nevşehir beyaza büründü

İstiklal Marşı'nı kim yazdı? Neden yazıldı?

İstiklal Marşı'nın yazılma nedeni

Artan vakalar sonrası tekrar kapanma olur mu? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan yanıt

Kalın'dan dikkat çeken açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.