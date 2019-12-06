Yangında dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu taburcu oldu

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki bir evde çıkan yangından vatandaşlar tarafından kurtarılan ve dumandan etkilendikleri için hastaneye kaldırılan anne ile 4 çocuğu, taburcu edildi. Yangında evi büyük ölçüde zarar gören Osman Akpınar (38), çocuklarını kurtaran kişileri bulmak için araştırma yaptıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

Merkezefendi Mahallesi'nde 3 katlı binanın 2'nci katında, tornacı Osman Akpınar (38) ait evde, dün saat 17.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan Osman Akpınar'ın eşi Ümmü Akpınar, alevleri fark etti. Ancak balkona giden çocuklarına yangın nedeniyle ulaşamayınca koşarak dışarı çıktı, yardım istedi. Mahalle sakinleri sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini arayıp yangını bildirdi. Duyarlı vatandaşlar yardıma koştu. Bina önündeki balkonların demir korkuluklara tırmanarak insan zinciri oluşturup, 2'nci kattaki balkona ulaşan vatandaşlar, Ümmü Akpınar'ın çocukları Ecrin (7), Ertuğrul (4), ikizler Esma ile Hüsna'yı (2) elden ele vererek aşağı indirdi. Dumandan etkilendiği belirlenen Ümmü Akpınar ve 4 çocuğu, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın 1 saatte söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.