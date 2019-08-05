HABER

Yangında dumandan etkilenen bebek tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Yangında dumandan etkilenen bebek tedaviye alındı

Karabük'te apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'taki apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede diğer dairelere de yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Apartmanın dördüncü katında dumandan etkilenen 3,5 aylık bebek, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PARTNER Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız Kamp tutkunları bu araca bayılacaksınız
15 yıl babasının sırtında hak aradı, öldükten 4 yıl sonra suçlu bulundu15 yıl babasının sırtında hak aradı, öldükten 4 yıl sonra suçlu bulundu
Kızıl Khmer liderinin cenazesi gizemini koruyorKızıl Khmer liderinin cenazesi gizemini koruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apartman dairesi bebek dumandan etkilendi Karabük yangın

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

Ankara'da kritik görüşme! Saat 10.00'da başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da şizofren abi dehşeti! Komşuları çığlıklarını duydu ama yetişemedi

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Sedyeyle hastaneye taşındı, bir an olsun yanından ayırmadı!

Başına gelmeyen kalmadı ama bir an olsun yanından ayırmadı!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj: Haklarımızın refahı için birlikte çalışalım

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a mesaj!

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Antalya'da müteahhit otoparkta öldürüldü

Son dakika! Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.