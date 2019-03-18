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Yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 06:31 | Son Güncelleme

Denizli'de yangında dumandan etkilenen ev sahibi, itfaiye ekiplerince kurulan merdivenle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, itfaiye ekiplerinin kurduğu merdivenle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki Ahmet İncegür'e ait daireden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Apartman sakinleri binayı boşaltırken yangının çıktığı dairenin kapısını kıran itfaiye ekipleri, İncegür'ün (59) dumandan etkilendiğini ve baygın olduğunu fark etti.

İtfaiyenin kurduğu merdivenle aşağıya indirilerek Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan İncegür, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Daha önce de aynı evde iki kez yangın çıktığı öğrenildi.

Yangının sigaradan çıktığı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
apartman Daire sigara yangın

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