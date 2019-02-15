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Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yangında, evde bulunan ve dumandan etkilenen Hakan Kütük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Kütük'ün cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

Yangında dumandan etkilenen kişi öldü

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1 ölü Dumandan etkilenme ev itfaiye Pamukova sakarya yangın

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