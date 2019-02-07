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Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Selime Karcı (84), hastaneye kaldırıldı.

Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen Selime Karcı (84), hastaneye kaldırıldı.
Yahyalar Mahallesi, Pınar Caddesi'ndeki Selime Karcı'ya ait tek katlı müstakil evde, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen Karcı'yı dışarı çıkarıp, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Alevler, 15 dakikada söndürülürken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Karcı ise ambulansla Bekilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Karcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldıYangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

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