Yangında eşyalarını bıraktı, Türk bayrağını kurtardı

İzmir’in Menemen ilçesinde dün çıkan yangında çatıya çıkarak Türk bayrağını kurtaran Erdoğan Özdemir isimli vatandaşın görüntüleri duygulandırdı. Özdemir, “Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım” dedi.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesi’ndeki makilik bölgede bilinmeyen nedenle dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. İki farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip yangının büyümesini önledi. Menemen’deki yangında duygulandıran bir görüntü de kameralara yansıdı. Evlere sıçrama olasılığı bulunan yangın hızla ilerlerken, Erdoğan Özdemir isimli vatandaş evinden eşyalarını almak yerine çatıda bulunan Türk bayrağını kurtardı.

“Çok duygulandım”

Özdemir, “Dün saat 14.30 sıralarında buraya geldiğimizde sadece duman vardı ama bizden çok uzaktaydı. Sonra alevleri gördük. Alevlerin bize yaklaşmaya başladığını hissedince aklımıza ilk gelen bayraktı. Çatıya çıkar çıkmaz bayrağı indirdim. İndirince arkadaşıma verdim ve ateşi söndürmeye gittim. O sırada çok duygulandım. Sonuçta bayrağımız. Önce Kur’an, sonra bayrak geliyor. Yanmasına gönlüm razı olmadığı için aklıma ilk geleni yaparak bayrağı kurtardım” diye konuştu.