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Yangında evde mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:32 | Son Güncelleme

Denizli'de bir apartmanın üçüncü katındaki yangında evde mahsur kalan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binada çıkan yangında evde mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

İncilipınar Mahallesi 1195/3 Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle paniğe kapılması sonucu evde mahsur kaldığı öğrenilen Arda Beyazıt (21), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.

Yangında evi hasar gören Adile Beyazıt (48), gazetecilere, yangının mutfaktaki elektrikli ısıtıcıdan çıktığını belirterek, "Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Oğlum yangın nedeniyle panik yapınca evden çıkamamış ve itfaiye erleri onu kurtarmış. Onlardan Allah razı olsun." dedi.

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itfaiye kurtarma yangın

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