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Yangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, binanın 4'üncü katında çıkan yangında hasar meydana gelirken, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Yangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldular

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, binanın 4'üncü katında çıkan yangında hasar meydana gelirken, mahsur kalan köpeğin kurtarılması için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Teriyer cinsi 'Şans' isimli köpeğin sahibi Aygül Özen Erşan, kurtarılma anlarını gözyaşları arasında izleyip itfaiyecilere, "Yaşıyor mu?" diye sordu.
Olay bugün saat 14.00'de Cevatpaşa Mahallesi, Albay Hakkı Burak Sokak'ta bulunan Erşan Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Sahibi Aygül Özen Erşan (60) ve Erdoğan Erşan'ın (63) evde bulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle mutfata yangın çıktı. Dumanları fark eden komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale etmeye başladı.
MAHSUR KALAN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
Yangını haber alarak evinin önüne gelen Aygül Özen Erşan, itfaiye ekiplerine, içeride köpeğinin olduğunu söyleyip, kurtarılmasını istedi. Kendisi de 'Şans' diyerek defalarca evde dumanlar arasında kalan köpeğine seslendi. Tam bu sırada itfaiye ekipleri, içerideki köpeği kurtardı. Dumandan etkilenen köpek, çevredeki vatandaşlar tarafndan yakındaki bir büfeye götürülüp, çeşme altında suya tutularak yıkandı. Ardından da götürüldüğü veterinerde tedavi altına alınan Şans'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaşananlar sırasında hayatından endişe ettiği köpeğine üzelerek baygınlık geçiren ev sahibi Aygül Özen Erşan, uzun sıra gözyaşı döktü. "Yaşıyor mu?" diye defelarca sorduğu itfaiye eri, "Evet yaşıyor" diyerek, kendisini sakinleştirdi. Sağlık ekipleri de, fenalaşan Erşan'a olay yerinde müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldularYangında evde mahsur kalan köpek için seferber oldular

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