HABER

Yangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardı

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye ekipleri kurtardı.
Yeni Mahalle Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Nurten Çığrıl'a ait evde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Çığrıl evde yokken çıkan yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı.
İtfaiye aracının merdiveni ile evin balkonundan içeriye giren itfaiye erleri yangın nedeniyle evin içerisinde dumandan etkilenen iki kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunu dışarı çıkararak, sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI

Yangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardıYangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardıYangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardı

PARTNERMynet'i Bundle'dan da takip edin!Mynet'i Bundle'dan da takip edin!
FETÖ'den yargılanan eski rektör yardımcısına tahliyeFETÖ'den yargılanan eski rektör yardımcısına tahliye
Antik kent Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuşAntik kent Laodikya'yı Anadolu insanı kurmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

İstanbul'da 'ekonomik ve finansal güvenlik' operasyonu: 417 gözaltı kararı var

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Tunceli Ovacık'ta köylüleri dehşete düşüren görüntü! Bozayı evin yanından alıp götürdü

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Farkında değilsiniz ama... Deftere karaladığınız her şekil kişiliğinizi ele veriyor!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Çamlıca Camisi'ne 6 tonluk kündekari kapı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Korkunç gerçek kadının günlüğünde çıktı!

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Evini ateşe verdi, 'Adalet dağıtacağım' diye bağırdı

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

Misafirliğe gitti, aile içi kavgada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.