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Yangında evdeki muhabbet kuşlarını itfaiye ekibi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye ekipleri kurtardı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen muhabbet kuşlarını itfaiye ekipleri kurtardı. Yeni Mahalle Adnan Menderes Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında Nurten Çığrıl'a ait evde ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Çığrıl evde yokken çıkan yangını fark eden apartman sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. İtfaiye aracının merdiveni ile evin balkonundan içeriye giren itfaiye erleri yangın nedeniyle evin içerisinde dumandan etkilenen iki kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunu dışarı çıkararak, sahibine teslim etti.

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