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Yangında evi küle dönen aile yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:43 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort  ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, çıkan yangında evleri küle dönen, yaşları 4 ile 12 arasında değişen 4 çocuk sahibi Cort ailesi, kendilerine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Atakum ilçesi Kulacadağ Mahallesi’nde yaşayan Cort ailesinin evi, 23 Ekim sabahı çıkan yangında küle döndü. Annenin 3 oğlunu okula götürdüğü sırada çıkan yangında, baba Musa Cort (45), beraberinde olan oğlu Hamza'yı (4) alıp, son anda dışarı çıktı.

Henüz nedeni bilinmeyen yangın sırasında yaşadığı korkuyu anlatan Musa Cort, "Dumanı fark edince boğazım yandı, kalktığım da evin yandığını gördüm. Az daha alevler arasında kalıyordum. Çocuklarımın üçü anneleriyle okula gitmişti. Oğlum Hamza yanımdaydı. Dumandan etkilendiğim için hastaneye gittim. Bütün emeğim, tüm eşyalarım yandı" dedi.

YARDIM BEKLİYORLAR

Yaklaşık 50 bin liralık zararı olduğunu belirten baba Cort, "Bu zararı karşılayacak maddi gücüm yok. Gelirim yok, giderim çok. Behçet hastasıyım, çalışamıyorum. Yardım bekliyorum. Çocuklar okuldan eve döndüğünde yukarı çıkmak istediler. Odalarına gitmek istediler. Çocuğa nasıl anlatacaksın artık bir odalarının olmadığını? Yukarı çıktıktan sonra da ağlamaya başladılar. Bu evi sağdan soldan aldığımız yardımlarla ve büyük bir emekle yaptık. Dört yıldır burada yaşıyorduk. Her şeyimiz yandı, hiçbir şey kalmadı. Ayağıma giyecek bir çorabım bile yok artık. Babamın yanına yerleştik. Komşularımızdan, tüm köy halkından ve muhtarımızdan Allah razı olsun. Herkes gücünün yettiğince bir şeyin ucundan tuttu" diye konuştu.

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