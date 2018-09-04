Yangında evi ve park halindeki aracı yandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Mustafa Gökpınar'ın oturduğu 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, park halindeki hafif ticari aracına da sıçradı. Yangında ev ve araç kullanılmaz hale geldi. Gazipaşa ilçesi Aydın Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Mustafa Gökpınar, sabah evden ayrıldı. Gökpınar'ın evinden saat 10.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Komşuları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 itfaiye aracının yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözü yangına müdahale etti. Tüm evi saran yangın, Mustafa Gökpınar'ın binanın yanındaki brandayla çevrili kapalı garajda park halinde bulunan hafif ticari aracına da sıçradı. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yangında daire ve hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Olayı haber alıp gelen Mustafa Gökpınar, fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gökpınar, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi alıp, mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
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