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Yangında evleri yanan ailelerin kalacağı konteynırlar mahalleye ulaştı

16.01.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı çıkan yangın sonucunda 7 ev ve 2 samanlık yanmıştı.

Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı çıkan yangın sonucunda 7 ev ve 2 samanlık yanmıştı. Yangında evleri yanan ailelerin kalacağı konteynırlar bugün mahalleye ulaştırıldı.
Yangının yaşandığı akşam Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, mahalleye gelerek evi yanan ve mağdur olan vatandaşları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürmüş ve Bakan Soylu, ne gerekiyorsa yapılacağını ve konuyu bizzat takip ettiğini söylemişti. Bugün Bakan Süleyman Soylu’nun gönderdiği konteynırlar mahalleye ulaştırıldı. Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi sabahın ilk ışıklarında mahalleye giderek konteynırların yerleştirilmesini sağladı. Taşgeçit mahallesinde evleri yanan vatandaşlar yanan evlerinin yerine yapılacak evlere kavuşuncaya dek bu konteynırlarda kalabilecek.
Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi yaptığı açıklamada “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun gönderdiği konteynırları mahallemize ulaştırdık. Vatandaşlarımızın evlerine kavuşmaları içinse çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.
Trabzon’un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi’nde 13 Ocak günü saat 17.30 sıralarında ilk belirlemelere göre bir vatandaşın anız temizliği için yaktığı ateş sonucu yangın çıktı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle alevler samanların bulunduğu ambara oradan da çevredeki evlere sıçradı. Yangının büyümesinin ardından, bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren yangın söndürme çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, binaların önceden tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadı. Çıkan yangın sonucunda 7 ev ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi.

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