Yangında hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Aziz GÜVENER- Kadir KAZIN/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden 1,5 yaşındaki Yasin ve ağabeyi 3 yaşındaki Mert Çolak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün, Hendek Dereboğazı Mahallesi’nde Çolak ailesine ait tek katlı evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, Yasin ve ağabeyi Mert Çolak hayatını kaybetti. Yangın sırasında dışarıda bulunan İsa Çolak ile eşi Cansu Çolak olay yerine geldiklerinde çocuklarının öldüğünü öğrenince şok yaşadı. Bugün, çocukların cenazeleri Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’nden alınarak Hendek Yeni Camii’ne getirildi. Baba İsa Çolak, çocuklarının cenazeleri başında taziyeleri kabul etti. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası kardeşlerin cenazeleri Hendek Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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