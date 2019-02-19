HABER

Yangında hayatını kaybeden bebek, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 aylık Cemal Assaf’ın cenazesi toprağa verildi.Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Suriyeli ailelerin yaşadığı evde çıkan yangın sonrası ailenin en küçük bireyi iki aylık Cemal Assaf hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta dün gece saatlerinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 aylık Cemal Assaf’ın cenazesi toprağa verildi.
Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde Suriyeli ailelerin yaşadığı evde çıkan yangın sonrası ailenin en küçük bireyi iki aylık Cemal Assaf hayatını kaybetti. Bebeğin dedesi Cemal Assaf, annesi İman Assaf ve amcası Halit Assaf da çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmış kontrollerin ardından taburcu edilmişti.
İki aylık bebeğin cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından morgdan alındı. Suriyeli bebek Cemal Assaf, Şeyhadil Camii’ne kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktıTam 9 asırlık! Gerçek üzerindeki işaretler incelenince ortaya çıktı
Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Korkunç! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.