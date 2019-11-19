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Yangında hayatını kaybeden iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 16:39 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuk gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.Yangın, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesinde meydana gelmişti.

Sakarya’nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuk gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.
Yangın, Hendek ilçesi Dereboğazı Mahallesinde meydana gelmişti. Tek katlı evde dün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü. Çıkan yangında Yasin (1,5) ve ağabeyi Mert (3) hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iki kardeşin Hendek ilçesi Yeni Cami’inde ikindi namazını müteakip cenaze namazları kılındı. Cenaze namazı öncesi baba İsa Çolak taziyeleri kabul etti.
Kılınan cenaze namazı sonrasında iki küçük kardeş Hendek Merkez Mezarlığına defnedildi.

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