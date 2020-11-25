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Yangında hayatını kaybeden iki kardeşten geriye fotoğraflar kaldı

25.11.2020 21:45 | Son Güncelleme:
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Silivri’de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşten geriye, ailesiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.Silivri Değirmenköy’de oturdukları prefabrik evde çıkan yangında 8 yaşındaki İrem Sarı ve ağabeyi 16 yaşındaki Ali Sarı hayatını kaybetmiş, onları kurtarmaya çalışan anne ve babaları ise ağır şekilde yaralanmıştı.

Silivri’de bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeşten geriye, ailesiyle birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı.
Silivri Değirmenköy’de oturdukları prefabrik evde çıkan yangında 8 yaşındaki İrem Sarı ve ağabeyi 16 yaşındaki Ali Sarı hayatını kaybetmiş, onları kurtarmaya çalışan anne ve babaları ise ağır şekilde yaralanmıştı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri otopsi işleminin ardından Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmişti. Yaşanan olayın ardından ise geriye iki kardeşe ait fotoğraflar kaldı. Aile üyeleriyle birlikte çekindikleri fotoğraflarda, kendilerini kurtarmaya çalışan anne ve babaları da yer alıyor.

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