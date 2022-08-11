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Yangında hepsi telef oldu! "Tek geçim kaynağım gitti"

11.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da korkunç bir olay yaşandı. Çermik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda yangın çıktı. Çıkan yangında kamyonda bulunan 500 kovan arı telef oldu. Kovanların sahibi, yaklaşık 750 bin TL zararının olduğunu söyledi. Öte yandan kamyondaki yangın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Yangında hepsi telef oldu! "Tek geçim kaynağım gitti"

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyonda çıkan yangında 500 kovan arı yandı. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, cep telefonu ile görüntülenirken, kovanların sahibi Yaşar Ölmez, yaklaşık 750 bin TL zararının olduğunu belirtti.

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BİR ANDA YANGIN ÇIKTI

Adanalı Yaşar Ölmez, 9 Ağustos günü 500 kovan arıyı, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, kiraladığı kamyona yükledi. 4 yıllık arıcılık yapan Ölmez de kendi otomobiliyle, kamyonun peşinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Diyarbakır'ın Çermik ilçe çıkışına gelindiğinde kamyonda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

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Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kovanların tamamının yandığı yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"TEK İŞİM BU, NE YAPACAĞIM BİLMİYORUM"

Yaşar Ölmez, "Arılar yandı, tek geçim kaynağım gitti. Benim tek işim bu, o yüzden ne yapacağım bilmiyorum. 500 kovan arı yandı. Herkesten yardım bekliyorum. Sesimi duysunlar. Yaklaşık 750 bin TL zararım var" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
arı kovan
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