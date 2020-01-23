HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti

Yangında kahveye duman doldu, müşteriler tavlaya devam etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki depoda atılan sigara izmaritinden yangın çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, bir binanın bodrum katındaki depoda atılan sigara izmaritinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle zemin kattaki kahvehaneyi duman sararken, bazı müşteriler kendilerini dışarı attı, bazılarının ise tavla oynamaya devam ettiği görüldü.
Altıntop Mahallesi 854 sokaktaki bir binanın bodrum katında bulunan depoda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, hortumla su sıkarak yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle zemin katta bulunan kahvehaneyi duman sardı. Müşterilerin bir bölümü panikle dışarı kaçarken, bazıları ise tavla oynamaya devam etti. Tavla oynayanlar, tehlikenin geçtiğini, kendilerini etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi. Yangın söndürülürken, gelen itfaiye ekipleri, bodruma girerek herhangi bir tehlike olup olmadığını kontrol etti. Yangında, bodrum kattaki ev eşyaları zarar gördü. Yangının ilk belirlemelere göre atılan sigara izmaritinden çıktığı tespit edildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılarYasak Elma'da pes dedirten sahne! Edep sınırlarını zorladılar
Üniversiteli Gülistan, 750 bin metrekarelik alanda 19 gündür aranıyorÜniversiteli Gülistan, 750 bin metrekarelik alanda 19 gündür aranıyor
Bitlis’te terör örgütüne ait 8 sığınak ve 4 depo bulunduBitlis’te terör örgütüne ait 8 sığınak ve 4 depo bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu-Karabük yolunda zincirleme kaza! Trafik durdu

Zincirleme kaza yolu kapattı! Trafik durdu

İstanbul'a kar yağacak mı? Hangi ilçelerde kar etkili olacak? Bünyamin Sürmeli tek tek ilçe adlarını saydı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Canlı yayında açıkladı

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Cinsel saldırı, gasp, şantaj... Antalya'daki iğrenç olayda gözaltılar var

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Sinop Havaalanında korkutan patlama sesi!

Ateşe verilen evde hayatını kaybeden Gamze Esen'in annesi cenazede baygınlık geçirdi

Gamze Esen'in annesinin feryadı yürek dağladı!

Beyoğlu'nda EYP atan şahıslar kameraya yakalandı

Beyoğlu'na korku dolu anlar yaşatan kişiler kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.