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Yangında kalbi duran köpek, kalp masajıyla hayata döndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

İZMİT'te, bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenip kalbi duran Rottweiler cinsi köpek, veteriner hekimin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenip kalbi duran Rottweiler cinsi köpek, veteriner hekimin kalp masajıyla hayata döndürüldü. İzmit'in Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Caddesi'nde dün gece saatlerinde güvenlik sistemi satışı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek, iş yerinde bulunan köpeği dışarı çıkardı. Dumandan etkilenip, kalbi durduğu belirlenen Rottweiler cinsi köpeğe itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada olay yerine gelen bir veteriner hekim, köpeği hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Yaklaşık bir dakikalık kalp masajının ardından köpek, kendine geldi. Köpek, tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Yangın söndürülürken, iş yerinde maddi zarar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Klinikte tedavisi süren köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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