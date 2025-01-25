Yangında kardeşini acı şekilde kaybetmişti... O anları otelin içinde saniye saniye kaydetti: "Sanırım ölmek üzereyiz"

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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.01.2025 16:41
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Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciası sırasında korku dolu anları kayda alan Müge Karataşlı'nın videosu sosyal medyada gündem oldu. Ailesi ile birlikte kaldığı otelde mahsur kalan ve 17 yaşındaki kız kardeşini yangında kaybeden Karataşlı, otelde yaşadıkları çaresizliği paylaştığı görüntülerde arkadan gelen patlama sesleri ve çığlıklar yürekleri dağladı. Görüntülerde Karataşlı, ölmek üzere olduklarını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangın faciasında yeni bir video ortaya çıktı. Yangın faciasında kardeşi Özüm ve diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ile otelde bulunan Müge Karataşlı, çektiği videoyu paylaştı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kardeşinin ölümünden önce otelde mahsur kalma anlarını videoya çeken Müge Karataşlı, "Bolu Grand Kartal Otel'deyiz. Yangın çıktı, 8. katta mahsur kaldık. Bunu çekmek istedim, sanırım ölmek üzereyiz. Hayat güzeldi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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"YAŞANAN OLAYIN ETKİLERİ ZİHNİMDEN UZUN YILLAR GİTMEYECEK"

Çektiği görüntüleri bu notlarla paylaşan Müge Karataşlı, "Öncelikle yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı ve sabır diliyorum. Bu trajedinin içinde canım kardeşimi, kıymetlimi kaybettik. Yaşanan olayın etkileri zihnimden uzun yıllar gitmeyecek. Bu olayın sorumlularına her hatırladığımda bin kere daha lanet okuyacağım, ki unutmak ne mümkün. Kime kızacağımız, kimden hesap soracağımızı bile bilmediğimiz bir olayın içindeyiz. Kardeşimin mutlu yaşadığı 17 yılın hatırına içimize su serpmeye çalışmaktan başka çaremiz yok. Ailem ve ben bu videoda gördüğünüz çaresizlikten hayatta kalmayı başardık. Birçok yardımcı sebep ve şans sayesinde soluk alabiliyoruz. Bizi odasına çağıran hayatta kalmamıza vesile olan Başkent Kayak Okulu Hocası Metin Güneş'e de sonsuz dualarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar yanımızda olup bize destek verenlere şükürler olsun. Sizin omuzlarınızda, arayanların, soranların desteğiyle acımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Var olun" dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi video Grand Kartal Otel
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