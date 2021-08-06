HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı

Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı

06.08.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Manavgat’ta çıkan orman yangınında, evi küle dönen ve birçok hayvanını kaybeden Sercan Bayar, yangının ortasında can dostum dediği köpeğini de kaybetti. Günlerce dağlarda aradığı köpeği, 4 gün sonra kendi kendine sapa sağlam eve geldi. Gözlerine inanamayan Bayar, “Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” dedi.

Yangında kaybolan köpeği 4 gün sonra geri geldi, gözlerine inanamadı

Manavgat’ta 28 Temmuz günü başlayan orman yangınlarında en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Köyü’nde yaşayan Sercan Bayar (30), yangında evini, arabasını, hayvanlarını ve birçok şeyini kaybetti. Bayar’ı en çok üzen şey ise yangının başladığı esnada alevleri görüp can havliyle kaçan köpeği Aslan oldu. Bayar, alevler kontrol altına alındıktan sonra 3 gün boyunca köpeğini dağlarda aradı. 6 yıllık can dostum dediği köpeği Aslan’ın artık öldüğünü düşünen Bayar, yangının 4. Günü gözlerine inanamadı. Köpeği Aslan, kaybolduktan 4 gün gün sonra eve sapa sağlam döndü. 4 gün sonra gelen Aslan’ı görünce göz yaşlarını tutamayan Bayar, saatlerce köpeğiyle oynayıp hasret giderdi.

Screenshot_11

''YANGINDA CAN HAVLİYLE KAÇTI''

Öldüğünü sandığı köpeğinin 4 gün sonra geri geldiğini söyleyen Sercan Bayar, “İlk günden beri yangından kurtardığım hayvanlarımı evin içerisine almıştım. Köpeğim Aslan, yangında can havliyle kaçtı. 3. güne kadar dağlarda köpeğimi aradım. Bulamadım. 4. gün bir baktım kendi başına gelmiş. Kendisinin zaten çok farklı bir hikayesi vardı. 4-5 yaşlarındayken burada onu kurşun yarası ile bulmuştum. Burada kendim iyileştirdim. 4 gün boyunca su içmedi. 4. gün su içmeye başladı. Artık sırtı iltihaplanmıştı, beli yoktu neredeyse. Onları temizledim 15-20 gün boyunca tedavi ettim. Her gün pansuman yaptım. İyileştikten sonra da bir daha gitmedi buradan. O yüzden ciğerim yanıyor. Bütün hayvanlarımın benim için farklı bir hikayesi var. Hepsine çocuğum gibi bakarım. Köpeğim 6 yıldır benimle birlikte” diye konuştu.

Screenshot_13

''EN ÇOK KÖPEĞİMİN GİDİŞİ BENİ ÜZÜYORDU''

Köpeği geri geldiğinde sevinçten ağladığını belirten Bayar, “Güzellikler arka arkaya geldi. Ciğerimi yakan şey gözümün önünde kurtaramadığım hayvanlarımdı. Birinci gün oğlağım, ikinci gün ineklerim, üçüncü gün diğer oğlağım, dördüncü gün de köpeğim geri geldi. En çok köpeğimin gidişi beni üzüyordu. Onu ben ölümden döndürdüm ikinci bir ölüme terk etmek istemiyordum. Şanslıymış kendi geldi. Geri geldiğini görünce 1 saat boyunca ağladım. 1 saat sarıldık, oynadık” şeklinde konuştu.

Screenshot_14

Antalya'da ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından mucize eseri kurtulduAntalya'da ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından mucize eseri kurtuldu

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyorPolis, ''denizde boğuluyor'' ihbarıyla harekete geçti! Samsunlu 72'lik delikanlı kimseyi dinlemiyor
PARTNERMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendiMasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğini bitirdiği kız arkadaşı ile görüntülendi
Ölümden döndüler! Kıl payı kurtuluş kameradaÖlümden döndüler! Kıl payı kurtuluş kamerada
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu

Kabus bitmiyor! Bir bölge daha boşaltıldı

Kabus bitmiyor! Bir bölge daha boşaltıldı

Koruyucu maske ihracat yasağı kalktı

Koruyucu maske ihracat yasağı kalktı

Soruşturma haberi şoke etti! Tepkisini böyle gösterdi

Soruşturma haberi şoke etti! Tepkisini böyle gösterdi

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 37 yaralı

Katliam gibi kaza! 6 ölü, 37 yaralı

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

Ziya Selçuk'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

'Sarıklı amiral' emekli edildi

'Sarıklı amiral' emekli edildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Bu kadarına da pes! Yanan tarlaları satışa çıkardılar

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Ankara'da yangın! Dumanlar Anıtkabir'e ulaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.