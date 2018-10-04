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Yangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 10:58 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kedisini kurtarmak için girdiği dairede yoğun dumandan etkilenip bayılan ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında kedisini kurtarmak için girdiği dairede yoğun dumandan etkilenip bayılan ev sahibi Mustafa Çetin Duran (85), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün Ulukavak Mahallesi Atalay 1’inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Mustafa Çetin Duran’ın yaşadığı 3'üncü kattaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden çıkmayı başaran Duran, kedisini kurtarmak için yeniden içeri girdi. Duran, alevlerin arasında kalan kedisini aldı. Yoğun dumandan etkilenen Mustafa Çetin Duran, daire kapısının önünde bayıldı. Gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırıp içeri girerek baygın haldeki Duran'ı ve kucağındaki kedisini dışarı çıkardı. Bir itfaiye eri, burnundan ve ağzından suni teneffüs ile kalp masajı yaparak kediyi hayata döndürdü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Duran, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Kedinin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Yangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldüYangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldüYangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldüYangında kedisini kurtaran yaşlı adam, hastanede öldü

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