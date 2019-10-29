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Yangında kiracı yaralandı, ev sahibesi ağladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bursa’da çıkan yangında yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı.

Bursa’da çıkan yangında yaralanan kiracı hastaneye kaldırıldı. Ev sahibesi ise kiracısını yangını kasten çıkarmakla suçladı.
Yangın gece saatlerinde Yıldırım Bağlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre gece saatlerinde R.İ’nin (29) evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sardı. Uyuyan R.İ’yi kurtaran vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürürken, sağlık ekipleri yaralanan İbiş’i hastaneye kaldırdı.
Komşusunun kendisini araması üzerine olay yerine gelen ev sahibi Müyesser Y. (55), yaralı kiracısının yanına giderek, evi bilerek yaktığını iddia edince ortalık bir anda karıştı. Yaralanan ve eşyaları yanan R.İ’nin yakınları evden çıkmadılarını söylerken, Müyesser Y. kiracısının evini bilerek yaktığını ileri sürdü. Müyesser Y.’nin daha önce kiracısına evden çıkmasını söylediği öğrenildi. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
Ev sahibesi Müyesser Y, gözyaşları içinde, “Bu kadar insafsız insan olur mu? Evi ne hale getirmişler? Bu kadar merhametsiz insan görmedim, Allah bildiği gibi yapsın” dedi.

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