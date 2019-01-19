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Yangında kızını evden çıkardı, kurtarmak istediği oğluyla birlikte öldü-TAMAMI,

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 12:26 | Son Güncelleme

BABA DA YARALANMIŞ Kütahya'nın Simav ilçesinde, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında zihinsel engelli iki evladından kızı Dilek İşlek'i (35) dışarı çıkarmayı başaran 5 çocuk annesi Havva İşlek (67), kurtarmak istediği oğlu Halil İşlek (30) ile birlikte yanarak öldü.

BABA DA YARALANMIŞ

Kütahya'nın Simav ilçesinde, kömür sobasının devrilmesiyle çıkan yangında zihinsel engelli iki evladından kızı Dilek İşlek'i (35) dışarı çıkarmayı başaran 5 çocuk annesi Havva İşlek (67), kurtarmak istediği oğlu Halil İşlek (30) ile birlikte yanarak öldü. Yangın sırasında evde bulunmayan, sonradan olay yerine gelip içeri giren, Havva İşlek'in eşi Mehmet İşlek'in (68) de yanarak yaralandığı öğrenildi. Mehmet İşlek'in hastaneye kaldırılıp tedaviye alındığı belirtildi. Dilek İşlek ve Mehmet İşlek, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası, Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.

Ölen Havva İşlek'in, Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan isimli iki kızı ile Faruk İşlek isminde bir oğlunun daha bulunduğu belirtildi. Ailenin damadı Cumhur Karaoğlan, "Babamız ve Dilek hastaneden çıkmadan cenazeleri toprağa vermemeyi düşünüyoruz. Çok üzgünüz" dedi.

Yangında annesi ve erkek kardeşini yitiren Zeynep Karaoğlan ve Melek Alkan'ın "Biz bu acıya nasıl dayanacağız" diyerek ağlamaları yürekleri sızlattı.

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), (DHA)

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