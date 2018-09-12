Yangında kızlarını kaybeden Suriyeli aileye belediye el uzattı

Tüm çabalarına rağmen alevlerin yükselmesi nedeniyle çocuklarından birini yangından kurtaramadıklarını anlatan Barak, "Aynı gün Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı aradım ve durumu anlattım, Başkanımız ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi. Bugün aileyi otele yerleştiriyoruz. Birkaç gündür onları kendi evimde misafir ediyordum. Gariban bir aile ve ben vicdan azabı duyduğum için kendilerini evimde misafir ettim." diye konuştu.

Yangından sağ kurtulan ailenin diğer çocuklarıyla yakından ilgilenen ve onlara oyuncaklar veren gönüllü kadınlar, yangında tüm eşyaları yanan ailenin kıyafet ihtiyacını karşılayarak onları kent merkezinde bir otele yerleştirdi.

Gönüllü kadınlardan Kazancıoğlu Sorumlusu Elmas Sağlam, yangın sonrası muhtarın kendilerine ulaştığını ve bugün "şefkat timi" olarak gerekli tespitleri yaptıklarını belirterek, evin tadilatı ve çocukların tüm eğitim masraflarının belediye aracılığıyla karşılanacağını söyledi.

Baba Yusuf, yangında 6 evladından birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"3 kızım da yanan odada yatıyordu. Bir kızım üst kattan atladı ve bizi çağırdı. Gelip baktık çocuklarım yanıyordu. Odadaki iki kızım çıktı ama biri içeride kaldı. Ömrü bitmiş, Allah böyle yazmış. Biz 5 kız ile birlikte dışarı nasıl çıktık bilmiyoruz. Bütün komşularımız bize yardım etti. Polis ve itfaiye geldi hepsinden Allah razı olsun. Muhtardan ve Belediyeden Allah razı olsun, bizi buradan alıp otele götürdüler. Evimizi yapacaklar bütün eşyalarımız gitti."

Kilis'te geçen pazar günü Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetmiş, dumandan etkilenen 5 kardeş hastaneye kaldırılmış, yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelmişti.

