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Yangında, koltuk değnekli kadını sırtında taşıyarak dışarı çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalan 8 kişi dumandan etkilendi.

Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalan 8 kişi dumandan etkilendi. Bir vatandaş, koltuk değnekleriyle yürüyen kadını sırtını alarak dışarı çıkardı. Kartepe İstasyon Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde, 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan ev eşyaları satan iş yerinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanlar binayı sararken, çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binada mahsur kalanları tahliye etti. Bir vatandaş, koltuk değnekleriyle yürüyen kadını sırtına alarak dışarı çıkarıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Hastaneye kaldırılan dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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